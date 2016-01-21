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بعد قرن من انقراضه ، العثور على ضفدع الشجر في الهند

21/1/2016
 ضفدع الشجر _ أرشيف

ذكر علماء (الخميس) أنه جرى  توثيق وجود ضفدع الشجر النادر في شمال شرق الهند للمرة الأولى منذ القرن التاسع عشر.  

وقال عالم الأحياء بجامعة دلهي (الخميس) "سي دي بيجو" إنه في عام 2007 وثق من هذا النوع ضفدعين تم الإمساك بهما في غابات  "دارجيلينج" في 1870 من قبل عالم الطبيعة البريطاني "تي سي جوردون" وهما  محفوظان في متحف التاريخ الطبيعي في لندن. 

وأوضح  بيجو في تصريحات صحفية، أنه بعد رؤية الضفدع أول مرة عام 1870 من قبل أحد علماء الطبيعة البريطانيين ساد اعتقاد أنه منقرض.  

وأشار  بيجو إلى أنه  قاد حملة في عام 2007 بشمال شرق الهند  وتم اكتشاف الحيوان البرمائي المفقود منذ فترة  طويلة.   

وأضاف " عندما ذهبنا للموقع في الصباح التالي وجدنا الضفادع تتناسل داخل  ثقوب الأشجار المملوءة بمياه الأمطار".

وأوضح بيجو أن دورية بابليك ليبراري أوف ساينس (بلوس وان) نشرت الدراسة الخاصة  باكتشاف الفريق للضفادع أمس الأربعاء بعد سنوات من تحقق متأن بما في ذلك  تحليل الحمض النووي.

ولدى الضفدع المصنف حاليا " فرانكي الاس جردوني " طريقة نادرة في إطعام  صغارها، حيث تقوم الأنثى بوضع البيض غير المخصب إلى جانب الشراغف  لتأكلها عندما تفقس.

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