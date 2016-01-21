بدء محاكمة ميسي بالتهرب الضريبي في 31 مايو المقبل

ميسي

قال بيان صادر أمس الأربعاء إن جلسات محاكمة ليونيل ميسي في قضية تهرب ضريبي ستجري في الفترة ما بين 31 مايو وحتى 3 يونيو المقبلين.



ووجهت اتهامات لميسي أفضل لاعبي العالم في كرة القدم ووالده خورخي بالاحتيال على السلطات الاسبانية من خلال التهرب من ضرائب مستحقة بمبلغ 4.2 مليون يورو (4.6 مليون دولار) عن الفترة من 2007 وحتى 2009 و قررت المحكمة في أكتوبر الماضي مثولهما أمامها.



واقترح المدعي العام معاقبة ميسي ووالده بالسجن لمدة تصل إلى 22 شهرا في حال ثبوت التهمة عليهما.



ودفع ميسي ووالده مبلغ خمسة ملايين يورو إلى سلطات الضرائب باعتبارها "مبالغ لتصحيح الوضع" بعد اتهامهم رسميا في يونيو 2013.