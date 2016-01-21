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بدء محاكمة ميسي بالتهرب الضريبي في 31 مايو المقبل

21/1/2016
ميسي

قال بيان صادر أمس الأربعاء إن جلسات محاكمة ليونيل ميسي في قضية تهرب ضريبي ستجري في الفترة ما بين 31 مايو وحتى 3 يونيو المقبلين.
 
 ووجهت اتهامات لميسي أفضل لاعبي العالم في كرة القدم ووالده خورخي بالاحتيال على السلطات الاسبانية من خلال التهرب من ضرائب مستحقة بمبلغ 4.2 مليون يورو (4.6 مليون دولار) عن الفترة من 2007 وحتى  2009 و قررت المحكمة في أكتوبر  الماضي مثولهما أمامها.
 
واقترح المدعي العام معاقبة ميسي ووالده بالسجن لمدة تصل إلى  22 شهرا في حال ثبوت التهمة عليهما. 
 
ودفع ميسي ووالده مبلغ خمسة ملايين يورو إلى سلطات الضرائب باعتبارها "مبالغ لتصحيح الوضع" بعد اتهامهم رسميا في يونيو 2013. 

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