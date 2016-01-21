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بالفيديو.. لخويا بطلا لكأس السوبر برباعية في السد القطري

21/1/2016

حقق فريق لخويا  فوزا كبيرا على نظيره السد القطري 4- 1  مساء الخميس ليحقق لقب كأس السوبر القطري  في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بلقب على ملعب "حمد بن خليفة" .

تقدم للخويا لاعبه إسماعيل محمد في الدقيقة 18 ، ليضيف بعدها  زميله محمد رزاق  الهدف الثاني بحلول الدقيقة 47 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز "نام تاي هي" النتيجة في الدقيقة 60 بإحرازه الهدف الثالث من ضربة جزاء ، ليختتم بعدها رباعية لخويا  فلاديمير فايس في الدقيقة 87 ، بينما سجل مشعل الشمري هدف السد الوحيد.

بهذا اللقب ، فقد  نجح لخويا ،  تحت قيادة مدربه الجزائري جمال بلماضي ، في إحراز أولى ألقاب الموسم الجديد بعد أن سبق وتوج الفريق بثنائية الدوري وكأس قطر العام الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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