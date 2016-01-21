بالفيديو.. لخويا بطلا لكأس السوبر برباعية في السد القطري

حقق فريق لخويا فوزا كبيرا على نظيره السد القطري 4- 1 مساء الخميس ليحقق لقب كأس السوبر القطري في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بلقب على ملعب "حمد بن خليفة" .

تقدم للخويا لاعبه إسماعيل محمد في الدقيقة 18 ، ليضيف بعدها زميله محمد رزاق الهدف الثاني بحلول الدقيقة 47 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز "نام تاي هي" النتيجة في الدقيقة 60 بإحرازه الهدف الثالث من ضربة جزاء ، ليختتم بعدها رباعية لخويا فلاديمير فايس في الدقيقة 87 ، بينما سجل مشعل الشمري هدف السد الوحيد.

بهذا اللقب ، فقد نجح لخويا ، تحت قيادة مدربه الجزائري جمال بلماضي ، في إحراز أولى ألقاب الموسم الجديد بعد أن سبق وتوج الفريق بثنائية الدوري وكأس قطر العام الماضي.