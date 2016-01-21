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باحثون يرصدون كوكبا تاسعا بالمجموعة الشمسية

21/1/2016
 

أفاد بحث نشرت نتائجه أمس الأربعاء بان كوكبا جديدا تاسعا ربما ينضم لأسرة المجموعة الشمسية وهو أكبر من الأرض بواقع عشر مرات ويدور في مدار بعد كوكب نبتون.
 
 قال علماء فلك في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا إن نماذج المحاكاة بالكمبيوتر توضح ان الكوكب الغامض -في حالة وجوده- سيدور في فلك يبعد بواقع أكثر من 50 مرة مثل المسافة بين الأرض والشمس.
 
وقال عالم الفلك مايك براون الذي ستنشر نتائج بحثه في دورية العلوم الفلكية هذا الاسبوع "إنه يمثل الكتلة الأساسية من مجموعتنا الشمسية التي لم تكتشف بعد وهي في غاية الإثارة".
 

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