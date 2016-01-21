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القبض على 3 رجال في ماليزيا بسبب حيازة رفات نمر

21/1/2016
 القبض على ثلاثة رجال في مليزيا بسبب حيازتهم رفات نمر

ذكر مسؤول من سلطات الحياة  البرية في ماليزيا (الخميس) أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة رجال في  بلدة في شمال البلاد بعدما ضبطت بحوزتهم رفات نمر.

وقال مدير سلطات الحياة البرية في ولاية "تيرينجانو" محمد حاسدي حسين، إن  المشتبه بهم ضبطوا في وقت متأخر أمس الأربعاء خلال مداهمة منزل في مدينة  "كوالا تيرينجانو" التي تبعد 290 كيلومترا شمال كوالالمبور بناء على  بلاغ من الجيران.

وأضاف حسين أن" حراس الحياة البرية التابعين لنا عثروا على رفات  النمر مخبأة في دورة المياه".

وقال إن المشتبه بهم كانوا على ما يبدو في انتظار من يشترون منهم لحم  النمر وأجزاء جسده التي يعتقد بعض الأشخاص أن لها فوائد طبية.

وأشار حسين إلى أنه من الممكن أن تصل عقوبة المشتبه بهم إلى السجن خمسة أعوام ودفع غرامة 500  ألف رينجت (114 ألف دولار) حال إدانتهم بانتهاك قانون حماية الحياة  البرية الصادر عام 2010 في ماليزيا.

ويعتقد أنه تم إيقاع  النمر،  وهو من الأنواع المعرضة للانقراض إلى حد  كبير، في شبك قبل إطلاق النار عليه وإصابته في الرأس.

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