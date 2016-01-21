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الصين تضبط شبكة للاتجار بالأطفال

21/1/2016

أطفال صينيون في زي تقليدي ـ رويترز

ضبطت الشرطة في الصين شبكة للاتجاربالاطفال، حيث كانت تبيعهم من مناطق نائية في جنوب غرب البلاد إلى مشترين قرب الساحل على مسافة2000 كيلومتر.

وأضافت وكالة شينخوا الرسمية الصينية في تقرير لها إن الشرطة ألقت القبض على 78 مشتبها بهم وأنقذت 15 طفلا.

وقالت شينخوا ان الشرطة رصدت في سبتمبر أيلول زوجين أثارا الشبهات بعد ان سافرا بشكل متكرر بين بلدة ليانغ شان الجبلية في إقليم سيشوان ومدينة لينياي في إقليم شاندونغ قرب الساحل في شرق البلاد.

واضافت قائلة نقلا عن نتائج التحقيق "الزوجة كانت تقوم بشراء أطفال في ليانغ شان ونقلهم إلى لينياي.. والزوج كان مسؤولا عن البحث عن مشترين في المدينة."

ونقلت الوكالة عن الشرطة قولها إن الاطفال الذكور بيعوا مقابل 50 ألف إلي 60 ألف يوان (7600-9120 دولارا) في حين بيعت الاناث مقابل 20 ألف إلى 30 ألف يوان.

وتجارة الاطفال رائجة في الصين حيث تعزز سياسات الحد من الزيادة السكانية -رغم تخفيفها مؤخرا- إنحيازا تقليديا نحو المواليد الذكور الذين ينظر اليهم على أنهم الداعم الرئيسي لابائهم المسنين ويحملون  اسم العائلة والتي نتج عنها عمليات إجهاض وقتل لمواليد من الاناث أو التخلي عنهن.

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