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السجن 38 عاما لرجل أعمال هندي قتل حارسه

21/1/2016
  الشرطة الهندية _ أرشيف

قضت محكمة هندية (الخميس ) بسجن رجل أعمال 38 عاما، بعد إدانته بقتل حارس أمن، يتردد أنه فتح باب منزله ببطء شديد.

وكان رجل الأعمال محمد نيشام البالغ من العمر 40 عاما قد قام بضرب الرجل في مدينة  "ثريسور"  في يناير الجاري، وقد توفى الرجل في المستشفى بعد أسابيع.

وقال ممثل الادعاء "اودايا بهانو" في تصريحات صحفية، وفقا لسجلات الشرطة بشأن الحادث  فإن رجل الأعمال قام  بضرب الحارس  بقضيب، واتهمه بالبطء الشديد في فتح البوابات .

وأضاف الممثل أنه تم إدانة نيشام  بالقتل وست جرائم أخرى شملت الترهيب الجنائي .

وقضت المحكمة  بدفع نيشام غرامة بقيمة 7 ملايين روبية ( 103ألاف دولار)، منها خمسة ملايين روبية تعويضات لأسرة الضحية .

ويشار إلى أنه تم إلقاء القبض على نيشام، الذي يملك شركة للتبغ، بعد  فترة قصيرة من تصدر القضية عناوين الأخبار في الهند .

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