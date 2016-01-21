الرئيس الصيني: توطيد علاقتنا بمصر خيار استراتيجي

الرئيسان المصري والصيني خلال مؤتمر صحفي اليوم

قال الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، إن توطيد العلاقات المصرية الصينية خيار استراتيجي نسعى لتحقيقه، مؤكداً حرص بلاده على بذل الجهد لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالقاهرة (الخميس)، أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الصينية ضمن محور قناة السويس.

ووصل الرئيس الصيني إلى مصر، أمس الأربعاء، في إطار جولة في الشرق الأوسط قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد حكم استمر نحو30 عاماً.