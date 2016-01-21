البث الحي
منوعات

الرئيس الصيني: توطيد علاقتنا بمصر خيار استراتيجي

21/1/2016

الرئيسان المصري والصيني خلال مؤتمر صحفي اليوم

قال الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، إن توطيد العلاقات المصرية الصينية خيار استراتيجي نسعى لتحقيقه، مؤكداً حرص بلاده على بذل الجهد لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالقاهرة (الخميس)، أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الصينية ضمن محور قناة السويس.

ووصل الرئيس الصيني إلى مصر، أمس الأربعاء، في إطار جولة في الشرق الأوسط قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد حكم استمر نحو30 عاماً.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

حقوقيون: فرنسا تمد البساط الأحمر لدكتاتور

إبمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي في لقاء سابق بفرنسا-أرشيفية (الاناضول)