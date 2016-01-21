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"الجزيرة" تدعو للإفراج الفوري عن طاقمها المختطف في اليمن

21/1/2016

البكاري كان ينقل واقع مدينة تعز المحاصرة ـ الجزيرة

دعت شبكة الجزيرة الإعلامية إلى الإفراج الفوري عن طاقم عملها في مدينة تعز جنوب اليمن، وحمّلت الخاطفين المسؤولية عن سلامتهم.

وكانت الاتصالات قد انقطعت مع الزميل حمدي البكاري وبرفقته طاقم الجزيرة عبد العزيز الصبري ومنير السبئي منذ مساء الاثنين الماضي، وتشير الدلائل إلى أن سبب اختفائهم هو اختطافهم من قبل مجهولين.

في هذا السياق، قال مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية: "إننا ندعو إلى الإفراج الفوري عن زملائنا حمدي وعبد العزيز ومنير، ونحمـّل الخاطفين كامل المسؤولية عن سلامتهم وأمنهم. الزملاء كانوا ينقلون واقع المدينة المحاصرة والمعاناة الإنسانية لأهلها، وكانوا يبذلون كل ما في جهدهم لتظهر الحقيقة وتصل صورة الأوضاع في اليمن إلى العالم".

كما أشاد سواق بتضحيات كل الزملاء العاملين في اليمن الذين يتعرضون بشكل مستمر إلى التهدديات بالتصفية والقتل، مشيراً إلى تواصل الجزيرة مع كل الجهات المعنية في تعز للكشف عن مصير الزملاء المختطفين وعودتهم سالمين إلى ذويهم. وأضاف سواق: "من المؤسف أن يستمر استهداف المؤسسات الإخبارية في أوقات النزاعات والصراعات. يجب أن يمنح الصحفيون الحرية للقيام بدورهم تجاه الجمهور. هذه فرصة لتأكيد الجزيرة على التزامها بحرية الصحافة، وحرصها الدائم على تقديم الرأي والرأي الآخر".

المصدر : الجزيرة مباشر
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