أوغلو: قروض للاجئي سوريا من أجل العمل والعيش

قال قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، إن تركيا تسعى لمنح اللاجئين السوريين قروضاً تمكنهم من العمل والعيش بشكل كريم.

وأضاف خلال كلمته أمام منتدى دافوس الاقتصادي (الخميس) أن الـنـظـام الـسـوري والإرهـابـيـين يـهـاجـمـون المعارضة السورية المعتدلة، وتابع: "نعمل علـى حـل الأزمـة فـي سوريـا سياسياً ونسعى لإحلال الأمن في تركيا وجوارها".

وتابع: " مستعدون دائماً للاستماع للانتقادات الموضوعية والحقيقية التي توجه للحكومة التركية".

وأكد على أهمية وجود تعاون دولي مكثف لمكافحة تنظيم الدولة، لافتاً إلى أن تنظيم الدولة وحزب العمال الـكـردسـتـانـي خطر على المنطقة والعالم.

وقال داوود أوغلو: "وجودنا بالعراق هو بالاتفاق مع الحكومة هناك، ونساعد العراق في مكافحـة تنظيم الـدولـة مـن خـلال تـدريـب الـقـوات العراقية".