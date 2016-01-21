البث الحي
منوعات

أوغلو: قروض للاجئي سوريا من أجل العمل والعيش

21/1/2016

قال قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، إن تركيا تسعى لمنح اللاجئين السوريين قروضاً تمكنهم من العمل والعيش بشكل كريم.

وأضاف خلال كلمته أمام منتدى دافوس الاقتصادي (الخميس) أن الـنـظـام الـسـوري والإرهـابـيـين يـهـاجـمـون المعارضة السورية المعتدلة، وتابع: "نعمل علـى حـل الأزمـة فـي سوريـا سياسياً ونسعى لإحلال الأمن في تركيا وجوارها".

وتابع: " مستعدون دائماً للاستماع للانتقادات الموضوعية والحقيقية التي توجه للحكومة التركية".

وأكد على أهمية وجود تعاون دولي مكثف لمكافحة تنظيم الدولة، لافتاً إلى أن تنظيم الدولة وحزب العمال الـكـردسـتـانـي خطر على المنطقة والعالم.

وقال داوود أوغلو: "وجودنا بالعراق هو بالاتفاق مع الحكومة هناك، ونساعد العراق في مكافحـة تنظيم الـدولـة مـن خـلال تـدريـب الـقـوات العراقية".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

حقوقيون: فرنسا تمد البساط الأحمر لدكتاتور

إبمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي في لقاء سابق بفرنسا-أرشيفية (الاناضول)