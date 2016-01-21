أمير الكويت يطلب وقف الدعم ورفع الأسعار

قالت صحف محلية اليوم الخميس إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طلب من الحكومة وقف الدعم وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والماء في إطار ترشيد الإنفاق في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط.

ونقلت صحيفة الراي عن أمير الكويت قوله في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية أمس "على الحكومة وقف الدعم وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والماء فلا يوجد أي بلد في العالم تكلفة الكهرباء فيه فلسان (0.65 سنت)."

وأضاف "لابد للمواطن أن يشعر بالمسؤولية من أجل المساهمة في ميزانية الدولة."

وقال "حاليا نمر في ظروف مالية صعبة ويجب أن نصبر ونتحمل رفع الدعم عن بعض السلع."

ومن المتوقع أن تتضرر موارد الكويت عضو منظمة أوبك بشكل كبير بسبب هبوط أسعار النفط كونها تعتمد في ميزانيتها العامة على صادرات النفط بنحو 90 بالمئة.

وشدد الامير على ضرورة "الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الأساسية."

وحول الخلاف مع السعودية بشأن الحقول النفطية المشتركة قال الأمير طبقا لجريدة الراي فإن "إعادة التشغيل والتصدير في الحقول المشتركة ستبدأ قريبا, ومهما حصل فلا خلاف بيننا وبين المملكة العربية السعودية وإن وجد سيحل."