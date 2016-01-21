البث الحي
منوعات

أمير الكويت يطلب وقف الدعم ورفع الأسعار

21/1/2016

قالت صحف محلية اليوم الخميس إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طلب من الحكومة وقف الدعم وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والماء في إطار ترشيد الإنفاق في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط.

ونقلت صحيفة الراي عن أمير الكويت قوله في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية أمس "على الحكومة وقف الدعم وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والماء فلا يوجد أي بلد في العالم تكلفة الكهرباء فيه فلسان (0.65 سنت)."

وأضاف "لابد للمواطن أن يشعر بالمسؤولية من أجل المساهمة في ميزانية الدولة."

وقال "حاليا نمر في ظروف مالية صعبة ويجب أن نصبر ونتحمل رفع الدعم عن بعض السلع."

ومن المتوقع أن تتضرر موارد الكويت عضو منظمة أوبك بشكل كبير بسبب هبوط أسعار النفط كونها تعتمد في ميزانيتها العامة على صادرات النفط بنحو 90 بالمئة.

وشدد الامير على ضرورة "الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الأساسية."

وحول الخلاف مع السعودية بشأن الحقول النفطية المشتركة قال الأمير طبقا لجريدة الراي فإن "إعادة التشغيل والتصدير في الحقول المشتركة ستبدأ قريبا,  ومهما حصل فلا خلاف بيننا وبين المملكة العربية السعودية وإن وجد سيحل."

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

حقوقيون: فرنسا تمد البساط الأحمر لدكتاتور

إبمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي في لقاء سابق بفرنسا-أرشيفية (الاناضول)