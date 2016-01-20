البث الحي
منوعات

100 ألف أثيوبي وصومالي هربوا إلى اليمن في 2015

19/1/2016

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن حوالى مئة ألف إثيوبي وصومالي هربوا إلى اليمن في 2015 رغم النزاع الدامي في هذا البلد، محذرة من مخاطر عبور البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين ادريان ادواردز لوكالة فرانس برس "إنه أمر بالغ الخطورة سواء كان لجهة المسار أم الوضع الذي يجده (اللاجئون) في اليمن".

وتعود أخر مأساة إلى الثامن من كانون الثاني/يناير مع غرق مركب محمل فوق طاقته مع 106 أشخاص على متنه، فقضى 36 شخصا منهم غرقا فيما نجا سبعون.

والعام الماضي لقي 95 مهاجرا حتفهم أثناء الرحلة المحفوفة بالمخاطر ما جعل 2015 العام الثاني الأكثر فتكا أثناء عبور البحر، وهذا العدد المرتفع للقتلى يعكس حجم التدفق للذين يحاولون الوصول إلى اليمن.    

وتفيد أخر أرقام المفوضية العليا للاجئين بأن 92 ألفا و446 شخصا وصلوا بالمراكب إلى اليمن، ثلثاهم منذ تكثيف النزاع في أذار/مارس الماضي.

 وأشارت المفوضية إلى أن هذه الحصيلة هي الأكبر منذ عقد، موضحة أن حوالى 90 بالمائة منهم أتوا من أثيوبيا والأخرين من الصومال.          

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)