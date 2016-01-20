وزير تونسي سابق: تجربتنا ناجحة وشرعية النظام المصري تتآكل

قال وزير الخارجية التونسي السابق رفيق عبد السلام إن التجربة التونسية رغم كل العقبات تتقدم إلى الأمام "فنجحنا في سن دستور ديمقراطي وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ويبقى أمامنا التقدم على الصعيدين الاقتصادي والتنموي".

وأضاف عبد السلام في لقاء خاص مع قناة الجزيرة مباشر أن هناك تحديات اقتصادية واجتماعية مازالت قائمة أمام تونس ولكن حينما تقارن التجربة التونسية بغيرها من تجارب الربيع العربي فتعتبر ناجحة.

وحول رموز النظام التونسي السابق قال عبد السلام إن تونس تفرق بين التجربة السياسية السابقة وبين الأشخاص "في ليبيا سنوا قانون العزل السياسي ونحن رأينا النتائج على أرض الواقع وهي نتائج مدمرة ونحن تراجعنا عن هذه الخطوة كذلك في العراق قرروا تطهير الدولة من البعثيين فاندفع العراق إلى حرب طائفية وسياسية لذلك رأينا في تونس أن مثل هذه الخطوات ستكون تكلفتها السياسية باهظة".

وحول الصراع في ليبيا أكد وزير الخارجية التونسي السابق أن تونس تلعب دورا حيويا بشأن الملف الليبي مؤكدا أن كل الترتيبات بشأن إنهاء الصراع في ليبيا تجري في تونس حاليا، مؤكدا على رفض التدخلات العسكرية في المنطقة وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا لافتا إلى أن تونس لم تنحاز لأي طرف من أطراف الأزمة الليبية.

وأكد أن حركة النهضة حريصة على الحفاظ على أمن واستقرار تونس وتقف على مسافة واحدة من أزمة حزب نداء تونس.

وحل إيران، قال الوزير التونسي إن السياسات الإيرانية خاطئة في الملفين العراقي والسوري ولا تستجيب للمصالح العربية والإسلامية.

وبشأن الأزمة السورية قال نأمل أن تصل سوريا إلى بر الأمان و"بقاء النظام من عدمه أمر يخص السوريين والأسد جزء من الأزمة".

وفي الملف المصري قال عبد السلام إن الديكتاتورية عادت وبضراوة إلى مصر إلى وأكثر ما كانت عليه قبل ثورة يناير ويرى أن شرعية النظام المصري تتآكل حاليا.