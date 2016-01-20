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محاكمة "ميسي" ووالده نهاية مايو المقبل

20/1/2016

مثول ليونيل ميسي للمحاكمة نهاية مايو المقبل

أعلنت السلطات الإسبانية (الأربعاء) أن جلسات محاكمة النجم  ليونيل ميسي في قضية تهرب ضريبي ستجرى في الفترة ما بين 31 مايو أيار وحتى 3 يونيو حزيران المقبلين..

كانت السلطات الإسبانية وجهت اتهامات لميسي الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم – ووالده خورخي بالاحتيال من خلال التهرب من ضرائب مستحقة بمبلغ 4.2 ملايين يورو (4.6 ملايين دولار) عن الفترة من 2007 وحتى 2009 وقررت المحكمة في أكتوبر تشرين الأول الماضي مثولهما أمامها.

واقترح المدعي العام معاقبة ميسي ووالده بالسجن لمدة تصل إلى 22 شهرا حال ثبوت التهمة عليهما، إلا أن ميسي ووالده دفعا مبلغ خمسة ملايين يورو للسلطات باعتبارها "مبالغ لتصحيح الوضع". 

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