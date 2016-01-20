محاكمة موظف بمطار دبي لتصويره جواز سفر "ميسي"

ليونيل دي ميسي نجم فريق برشلونة – الجزيرة

تحاكم السلطات في مطار دبي موظفا لاتهامه بتصوير جواز سفر لاعب فريق برشلونة لكرة القدم ليونيل ميسي لدى زيارته الإمارة مؤخرا.

وقالت صحف محلية اليوم الأربعاء إن محكمة الجنح، نظرت قضية اتهام موظف عام يعمل في مطار دبي الدولي لتصويره جواز سفر ميسي، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ساخرة.

واتهمت النيابة العامة في أمر الإحالة الموظف بالاعتداء على خصوصية اللاعب المشهور، مبينة أن الموظف نشر تلك الصورة على موقع "السناب شات" ووضع عليها تعليق "عندنا بدبي، شسوي (ماذا أفعل) أحرق جوازه ولا أهدده ولا خلاص روح روح"، مؤكدة أن الفعلة التي أقدم عليها الموظف معاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي، وتتمثل بالاعتداء على خصوصية الغير.

وكان ميسي حضر إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي نهاية الشهر الماضي لحضور افتتاح النسخة العاشرة من مؤتمر دبي الرياضي.

