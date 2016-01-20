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لدواع أمنية.. إسرائيل تمنع سفر مرضى السرطان بغزة!

20/1/2016

مرضى السرطان في غزة في انتظار الموت.. كانت هذه إحدى اللافتات التي رفعتها إحدى مريضات السرطان بقطاع غزة أثناء وقفة احتجاجية أمام إدارة الشؤون المدنية بالقطاع.

فلأسباب ادعى الاحتلال أنها أمنية، منع الجيش الإسرائيلي مرضى السرطان بغزة من السفر والتنقل لتلقي العلاج.

وقالت إحدى المريضات إن قطاع غزة لا يتوافر فيه علاج السرطان لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع منذ سنوات، وطالبت جميع الأطراف بتوفير العلاج والتحاليل داخل البلاد أو السماح بالسفر للعلاج خارج الأراضي الفلسطينية.

وأضافت أن وزارة الصحة توفر الأدوية البسيطة فقط لكن باقي التحاليل المهمة نحن من يتحمل تكلفتها لأنها غالية الثمن.

من جهته قال رامي عبده،  مسؤول المرصد الأورو متوسطي بقطاع غزة، إن أهالي غزة يدفعون ثمن الحصار الإسرائيلي منذ 10 سنوات، لافتاً إلى تراجع القطاعات الخدمية في القطاع حيث تعمل بـ40% من طاقته ومنها القطاع الصحي.

وأكد أن العلاج حق أصيل للمواطنين وكذلك حق التنقل من أجل العلاج سواء داخل أو خارج الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن إسرائيل كثيراً ما تستخدم أسلوب المساومة والابتزاز مع المواطنين مقابل تلقي العلاج، كطلب التعامل الأمني مع الاحتلال، وطالب بوضع هذا الملف بشكل عاجل على طاولة المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان.

       

المصدر : الجزيرة مباشر
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