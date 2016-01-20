فيديو.. ليكتوفت يزور مخيم الزعتري لدعم اللاجئين

زار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "موغنز ليكتوفت "مخيم الزعتري للاجئين في شمال الأردن اليوم الأربعاء، للوقوف بشكل أفضل على حجم المشكلات هناك مع استمرار الحرب الأهلية السورية للعام الخامس بين النظام والمعارضة.

وقال ليكتوفت إنه يأمل في حشد مزيد من الدعم الدولي لكل من اللاجئين وللدول المضيفة "التي تتحمل عبئا ماليا شديدا بسبب حركة اللاجئين".

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، نزح ما يزيد على أربعة ملايين سوري من وطنهم، ويعيش أغلبهم في أوضاع متزايدة الصعوبة بدول مجاورة ومن بينها الأردن ولبنان، فيما تدفق مئات الآلاف منهم على أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي ليكتوفت العاهل الأردني عبد الله الثاني ومسؤولين أردنيين آخرين خلال زيارته.