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فيديو…إسرائيل تصادر أراض الفلسطينيين في غور الأردن

20/1/2016

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلية مصادرة 380 فدانا من أراضي الضفة الغربية الخصيبة في إطار انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وتقع المساحة الكبيرة من الأراضي الزراعية في غور الأردن الخصيب القريب من أريحا.

وأثارت الخطوة غضب الفلسطينيين في منطقة تحوي بالفعل مزارع استيطانية إسرائيلية كثيرة على أراض يطالب الفلسطينيون بها ضمن دولتهم المستقبلية.

وتجيء عملية المصادرة التي قالت إذاعة الجيش الإرائيلي إنها ستعلن قريبا وإن لم تؤكدها على الفور وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تدير الضفة الغربية في وقت تتصاعد فيه الإدانة الدولية لسياسة إسرائيل الاستيطانية.

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