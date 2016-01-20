عودة 4 آلاف شخص إلى دمشق بموجب هدنة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 4 آلاف شخص عادوا إلى جنوب العاصمة السورية دمشق (الأربعاء) في إطار اتفاق محلي لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه قبل أكثر من عام.

وأشار المرصد إلى أن عودة السكان لا علاقة لها باتفاق منفصل ينص على أن يغادر أعضاء في تنظيم الدولة وأسرهم الحي نفسه.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن 500 عائلة عادت إلى حي القدم الذي جرى الاتفاق فيه على وقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة المسلحة في أغسطس 2014، وكان من بين شروط الاتفاق السماح بعودة السكان إلى منازلهم بعد إعادة بناء البنية التحتية، كما طالبت الهدنة بانسحاب كامل للجيش من الحي مع بقاء نقاط تفتيش الجيش عند مداخله فقط.