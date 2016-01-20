البث الحي
منوعات

عودة 4 آلاف شخص إلى دمشق بموجب هدنة

20/1/2016
 

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 4 آلاف شخص عادوا إلى جنوب العاصمة السورية دمشق (الأربعاء) في إطار اتفاق محلي لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه قبل أكثر من عام.

وأشار المرصد إلى أن عودة السكان لا علاقة لها باتفاق منفصل  ينص على أن يغادر أعضاء في تنظيم الدولة وأسرهم الحي نفسه.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن 500 عائلة عادت إلى حي القدم الذي جرى الاتفاق فيه على وقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة المسلحة في أغسطس  2014، وكان من بين شروط الاتفاق السماح بعودة السكان إلى منازلهم بعد إعادة بناء البنية التحتية، كما طالبت الهدنة بانسحاب كامل للجيش من الحي مع بقاء نقاط تفتيش الجيش عند مداخله فقط.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)