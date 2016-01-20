طلاب سوريون: أعطونا الطفولة أعطونا السلام

"أعطونا الطفولة أعطونا السلام" .. " كلنا لسوريا شهداء" "إني حرة" أغنيات وقصائد ومسرحيات لطلاب سوريا المتفوقين في حفل تكريم بتركيا.

ففي حفل تكريم عدد من الطلاب السوريين المتفوقين في دراستهم بمدينة الريحانية التركية (الأربعاء) تغنى الطلاب والطالبات في حب سوريا ومنها أغنية "أعطونا الطفولة أعطونا السلام" ووجهوا نداءات للعالم أن يرحموا أطفال سوريا من الموت داخل أراضيهم.

ورفع الطلاب أثناء الحفل لافتات تحمل اسم سوريا وهتفوا بعبارات وقصائد عن حب الوطن وتأييد للثورة السورية ومسرحيات تمجد الشهداء، كما وجهوا عبارات الأمل في غد أفضل يبدأ برحيل الأسد.