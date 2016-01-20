شاهد: لماذا يعقد الفلسطينيون قرانهم بالمسجد الأقصى؟

رغم الجراح وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات واقتحامات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، إلا أن الفلسطينيين ما زالوا يعقدون قرانهم داخل ساحات المسجد.

حكاية اليوم على شاشة الجزيرة مباشر هي عقد قران المصور الصحفي، مصطفى الخاروف على تمام نوفل من ‏القدس.

يقول المأذون الشرعي، الذي عقد قران مصطفى وتمام، أن الشباب والفتيات مصرون أن يأتوا إلى المسجد الأقصى لعقد زواجهم بهذا المكان المقدس ليثبتوا للشرطة الإسرائيلية واليهود أن هذا المسجد مسجدنا، وبيتنا الثاني نصلي فيه ونقيم شعائرنا الدينية والاجتماعية .