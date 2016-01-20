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شاهد..اتهامات حقوقية للبشمركة بتدمير قرى عربية عمدا

20/1/2016

اتهم تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية (الأربعاء) القوات الكردية العراقية بالتدمير العمدي  للقرى العربية الواقعة تحت سيطرتها وقالت المنظمة الحقوقية إن هذه الأفعال قد ترقى لجرائم الحرب.

وقالت الناشطة بالمنظمة دوناتيلا روفيرا، إن التهجير القسري للمدنيين والتدمير المتعمد للمنازل والممتلكات دون مبرر عسكري ربما يرقى إلى جرائم الحرب فيما أرجع التقرير هذه الممارسات بأنها تأتي ردا على مزاعم بالدعم السكان العرب لتنظيم الدولة بحسب البيان .

وأضافت روفيرا  التي قامت ببحث ميداني من أجل إعداد التقرير أن المنظمة وجدت أيضا أن القوات الكردية منعت المدنيين العرب من العودة إلى قراهم  ، وأن القوات الكردية هدمت ونسفت وأحرقت آلاف المنازل في القرى العربية التي استعادت السيطرة عليها من تنظيم الدولة.

وخضعت القرى العربية للسيطرة الكردية قبل نحو عام بعدما طرد مقاتلو البيشمركة الأكراد التنظيم العام الماضي، ولا يزال تنظيم الدولة يسيطر على مساحات واسعة من العراق بعد هجومه الواسع هناك في صيف 2014 وسيطرته على الموصل، ثاني كبرى مدن العراق، في الشمال.

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