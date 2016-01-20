سارة بيلين تعلن تأييدها لـ"ترامب" في الانتخابات الأمريكية

سارة بالين المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس- الجزيرة

حظي دونالد ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بتأييد سارة بيلين المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس، في محاولة لحشد تأييد الأنصار اليمينيين.

وقالت بيلين التي وقفت بجانب ترامب خلال تجمع في ولاية أيوا: "أنا هنا لدعم الرئيس المقبل للولايات المتحدة، دونالد ترامب".

وأضافت، حاكمة ألاسكا السابقة، أن ترامب سيكون قائدا عاما للجيش "وسيمكن مقاتلينا من القيام بعملهم" والقضاء على تنظيم الدولة.

من جانبه، قال ترامب إنه "لشرف عظيم" أن يحظى بتأييد بيلين.

وقال عنها في بيان إنها صديقة وشخص من طراز رفيع يكن له احتراما كبيرا .. فخور بأنه يحظى بدعمها.

وفي بيان أصدرته قبيل الحشد الجماهيري، أثنت بالين على "قدرة (ترامب) التي لا مثيل لها على قول الحقيقة حسب رؤيتها.

وسارة بيلين سياسية أميركية وملكة جمال ولاية ألاسكا وإعلامية ونجمة تلفزيونية شغلت منصب حاكم الولاية، وهي عضو في الحزب الجمهوري، تصنف من تيار المحافظين، اختارها مرشح الرئاسة السابق جون ماكين عام 2008 لتكون نائبته في حال فوزه.