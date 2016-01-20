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زيمبابوي تحظر زواج الفتيات دون 18 عاما

20/1/2016

حظرت أعلى محكمة في زيمبابوي  (الأربعاء) تزويج الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن  18 عاما، لتلغي قانونا يتيح زواج الفتيات بداية من سن 16 عاما حال موافقة الوالدين.

وتفيد تقارير بأنه يتم حاليا وبصورة فعلية تزويج فتيات بداية من سن 12  عاما داخل البلاد .

وذكر أحد المحامين الحقوقيين الذين طالبوا المحكمة  الدستورية بتعديل القانون "تينداي بيت "، أن ثلث الفتيات في زيمبابوى يتم تزويجهن قبل  بلوغ 18 عاما.

وقدم بيتي ومحامون آخرون امرأتين تزوجتا في سن 13 و15 عاما وقالتا إنهما  تتمنيان ألا تلقى أي امرأة أخرى مصيرا مشابها.

وقال "ننتظر الآن البرلمان لتحديد عقوبات صارمة لضمان حماية هذا الحكم وفرضه".

ولكن من المتوقع أن يواجه تنفيذ الحكم مقاومة، ولا سيما في الريف حيث يقدم الكثير من الآباء الفقراء على تزويج فتياتهم القاصرات حتى لا يضطرون لتحمل نفقاتهن وأيضا للحصول على المهور.

وقالت فيرناندا زامبي،  عضوة في هيئة محكمة تضم 9 قضاة أصدرت الحكم  بالموافقة بالإجماع :"ينبغي ألا يرتبط شاب أو فتاة دون سن 18 عاما بالزواج ، حتى إذا كان ذلك زواجا غير رسمي أو عرفيا أو دينيا".

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