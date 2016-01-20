"رعد الشمال" تدريب عسكري مشترك بين مصر والسعودية

وزير الدفاع المصري/ صدقي صبحي

تستعد مصر إلى إرسال عناصر من القوات المسلحة للمشاركة في تدريب عسكري مشترك تحت اسم " رعد الشمال" تستضيفه المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر أن وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي التقى العناصر المخطط سفرها للمشاركة في التدريب.

وقال وزير الدفاع المصري:" مصر تمثل العمق الاستراتيجي للأمن القومي الإقليمي والعربي وأن ما تشهده المنطقة من متغيرات حادة وتهديدات مباشرة وغير مباشرة تستلزم التكامل والتعاون المشترك بين كافة الدول الشقيقة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".