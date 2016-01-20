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دبي : ماس كهربائي سبب حريق فندق "ذا أدرس "

20/1/2016

أعلنت السلطات في إمارة دبي (الأربعاء) أن الحريق الذي شب في فندق (ذا أدريس) ، الذي يعد أحد أشهر ناطحات السحاب في الإمارة، قبل عرض للألعاب النارية ليلة رأس السنة كان بسبب ماس كهربائي .

وفي توضيح لوسائل الإعلام قال قائد شرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، إنه لا توجد آثار لأي سوائل قابلة للاشتعال في موقع الحريق بالمبنى الذي يتألف من  63 طابقا وأضاف قائد الشرطة للصحفيين أن السبب المباشر كان ماسا كهربائيا.

ورفض قائد الشرطة الإفصاح عما إذا كانت المواد التي تكسو المبنى- وهي طبقات تثبت على واجهات المباني للزينة أو العزل أو الحماية- قد أثرت على مسار الحريق ،  وأحال الاستفسارات المتعلقة بمواد البناء إلى الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي.

كانت ألسنة من اللهب تصاعدت من أحد جوانب الفندق الفاخر الذي تملكه شركة إعمار العقارية ويقع أمام برج خليفة الذي احتشد عنده الناس لمشاهدة الألعاب النارية – قبيل دقائق من بدء الاحتفالات بالعام الجديد في مدينة دبي.

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