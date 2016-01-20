جواد ظريف: لم نقطع علاقتنا بأي طرف ونفضل التهدئة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران تريد أن يتحكم السوريون في مصيرهم دون أن يتم الإملاء عليهم من قبل أي طرف.

وأضاف ظريف في كلمته على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا الأربعاء أن إيجاد حل للأزمة السورية دون تضافر جهود الجميع بما في ذلك إيران أمر صعب وغير متصور.

وتابع :" لا يمكننا التنبؤ بنتائج الأزمة السورية قبل أن تبدأ المفاوضات والأمم المتحدة مسؤولة تجاه سوريا وعليها ألا تسمح لمجموعات معينة أن تقترب من طاولة المفاوضات".

وقال ظريف إن إيران لم تقطع علاقاتها مع أي طرف في الإقليم وتفضل التهدئة .

وردا على سؤال حول مؤسسة الحرس الثوري الإيراني ودورها في إيران قال ظريف إن الحرس الثوري الإيراني جزء من الحكومة الإيرانية ويعمل إلى جانب الجيش الإيراني وليست مؤسسة مستقلة.