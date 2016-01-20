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تنظيم الدولة يخفض رواتب مقاتليه إلى النصف

20/1/2016

عناصر من تنظيم الدولة في الرقة بسوريا – الجزيرة

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق تخفيض رواتب مقاتليه إلى النصف بسبب ما وصفها "الظروف الاستثنائية" في حين يرى خبراء أن السبب هو الضربات الجوية التي استهدفت موارده النفطية.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، عن بيان تم توزيعه بمعقل التنظيم في الرقة السورية، أن التنظيم قرر خفض الرواتب من أربعمئة دولار إلى مئتين.

ولكن البيان أكد أن العمل على توزيع مواد غذائية كل شهر مرتين سيستمر بشكله المعتاد.

واكتفى في تبرير هذه الخطوة بالحديث عن "الظروف الاستثنائية التي يمر بها التنظيم مؤكدا أنه "لا يجوز استثناء أحد من هذا القرار مهما كان منصبه".

واستند التنظيم في قراره إلى أن "الجهاد بالمال تقدم على الجهاد بالنفس في القرآن الكريم في تسعة مواضع، فيما تقدم جهاد النفس على جهاد المال بموضع واحد فيه".

ويرجح خبراء أن تكون الضائقة المالية التي يعاني منها التنظيم عائدة إلى قصف التحالف الدولي والطيران الروسي للمنشآت النفطية التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق.

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