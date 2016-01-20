البث الحي
منوعات

بالفيديو.. يقترب من الثمانين ويدرب التايكوندو!

20/1/2016

لا تقاعد ولا استسلام.. الحياة تبدأ بعد سن الستين أحياناً..  كابتن حاتم عابدين والحاجة زينب محمد نموذجان من النماذج العربية التي قدمت أسلوباً مختلفاً للحياة بعد سن المعاش.

ومن خلال نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الأربعاء) روى الكابتن المصري حاتم عابدين قصته مع التايكوندو، فعلى الرغم من اقترابه من سن الثمانين إلا أنه يشرف على تدريب جيلين من محترفي لعبة التايكوندو الشهيرة.

وعبر الأقمار الصناعية من الخرطوم حكت السيدة زينب محمد، وهي سودانية حصلت على درجة البكالوريوس في سن التاسعة والسبعين، لتصبح أكبر خريجة في الجامعات العربية.

وروت "زينب" كيف تركت الـدارسـة عـام 1952 وكانت آنذاك بالصف الثاني الابتدائي ثــم عـادت إليها بعد انتظار 36 عاماً عام 1991   واستكملت مشوارها الدراسي لـتـصـبـح أكبـر خريجـة عربيـة، مؤكدة أن الدراسة لا تتوقف على سن معين. 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)