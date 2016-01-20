بالفيديو.. يقترب من الثمانين ويدرب التايكوندو!

لا تقاعد ولا استسلام.. الحياة تبدأ بعد سن الستين أحياناً.. كابتن حاتم عابدين والحاجة زينب محمد نموذجان من النماذج العربية التي قدمت أسلوباً مختلفاً للحياة بعد سن المعاش.

ومن خلال نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الأربعاء) روى الكابتن المصري حاتم عابدين قصته مع التايكوندو، فعلى الرغم من اقترابه من سن الثمانين إلا أنه يشرف على تدريب جيلين من محترفي لعبة التايكوندو الشهيرة.

وعبر الأقمار الصناعية من الخرطوم حكت السيدة زينب محمد، وهي سودانية حصلت على درجة البكالوريوس في سن التاسعة والسبعين، لتصبح أكبر خريجة في الجامعات العربية.

وروت "زينب" كيف تركت الـدارسـة عـام 1952 وكانت آنذاك بالصف الثاني الابتدائي ثــم عـادت إليها بعد انتظار 36 عاماً عام 1991 واستكملت مشوارها الدراسي لـتـصـبـح أكبـر خريجـة عربيـة، مؤكدة أن الدراسة لا تتوقف على سن معين.