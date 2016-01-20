بالفيديو.. عاطلون تونسيون يطالبون بـ"التشغيل"

بثت "الجزيرة مباشر" (الأربعاء) صـوراً حية مـن احتجاجات بولايـة القصرين التونسية غداة اشـتـبـاكـات بـيـن قـوات الأمن ومتظاهرين للمطالبة بفرص عمل.

وندد المحتجون والنشطاء التونسيون بما وصفوه عنف قوات الأمن مع المتظاهرين أمس بولاية القصرين للمطالبة بتوفير فرص عمل، وعبر النشطاء عن غضبهم لحرمان عدد كبير من الشباب التونسي من التحصل على الوظائف.

وقال أحد المحتجين إن الشاب الذي أنهى حياته قبل يومين بعدما حرم من التحصل على وظيفة أثار مئات العاطلين ودفعهم للاحتجاج، وبعد 5 سنوات من الثورة لم يتغير شيء –بحسب قوله.

وأضاف أن أبرز مطالب المحتجين هو التشغيل والتنمية، لافتاً إلى أن حادثة انتحار الشاب بالأمس القريب أثرت في مجتمع العاطلين التونسيين لاسيما وأن معظمهم من حاملي الشهادات العليا.

وكانت سلطات الأمن التونسية قد فرضت أمس الثلاثاء حظراً للتجوال في مدينة القصرين القريبة من الحدود مع الجزائر بعد اشتباكات مع متظاهرين يطالبون بفرص عمل.

واندلعت الاحتجاجات بعد يومين من انتحار شاب عاطل عن العمل، ولاحقت قوات الأمن بقنابل الغاز والهراوات المحتجين الذي رفعوا شعارات تطالب بالحق في العمل في شوارع المدينة.

من جهة أخرى، يحتفل اليوم الاتحاد العام التونسـي للشغـل بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسه.