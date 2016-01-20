البث الحي
منوعات

بالفيديو.. عاطلون تونسيون يطالبون بـ"التشغيل"

20/1/2016

بثت "الجزيرة مباشر" (الأربعاء) صـوراً حية مـن احتجاجات بولايـة  القصرين التونسية غداة  اشـتـبـاكـات بـيـن قـوات الأمن ومتظاهرين  للمطالبة بفرص عمل.

وندد المحتجون والنشطاء التونسيون بما وصفوه عنف قوات الأمن مع المتظاهرين أمس بولاية القصرين للمطالبة بتوفير فرص عمل، وعبر النشطاء عن غضبهم لحرمان عدد كبير من الشباب التونسي من التحصل على الوظائف.

وقال أحد المحتجين إن الشاب الذي أنهى حياته قبل يومين بعدما حرم من التحصل على وظيفة أثار مئات العاطلين ودفعهم للاحتجاج، وبعد 5 سنوات من الثورة لم يتغير شيء –بحسب قوله.

وأضاف أن أبرز مطالب المحتجين هو التشغيل والتنمية، لافتاً إلى أن حادثة انتحار الشاب بالأمس القريب أثرت في مجتمع العاطلين التونسيين لاسيما وأن معظمهم من حاملي الشهادات العليا.

وكانت سلطات الأمن التونسية قد فرضت أمس الثلاثاء حظراً للتجوال في مدينة القصرين القريبة من الحدود مع الجزائر بعد اشتباكات مع متظاهرين يطالبون بفرص عمل.

واندلعت الاحتجاجات بعد يومين من انتحار شاب عاطل عن العمل، ولاحقت قوات الأمن بقنابل الغاز والهراوات المحتجين الذي رفعوا شعارات تطالب بالحق في العمل في شوارع المدينة.

 من جهة أخرى، يحتفل اليوم الاتحاد العام التونسـي للشغـل  بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسه.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)