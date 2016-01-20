بالصور: طفل فلسطيني بعين زرقاء وأخرى بنية

الطفل الفلسطيني بسام ماضي

بسام ماضي، طفل فلسطيني يبلغ من العمر 10 سنوات، صاحب حالة نادرة، فيوميا يحدق الصغير في المرآة، يتفحص عينيه، ويلمسهما بكفه الصغيرة، متسائلاً عن سبب اختلاف لون كل واحدة عن الأخرى، وأنه لا يشبه أقرانه ولا حتى اخوته.

ففي يومه الأربعين بعد ميلاده، بدأ والداه يلحظان امتلاكه لعينين متباينتين في اللون، وأرجع الأطباء ذلك، لخلل في وظيفة الكبد والطحال، في جسد بسام، ويقول الصغير، الذي يمتلك عينًا زرقاء وأخرى بنية، إنه كثيرًا ما يشعر بالضيق والحرج من زملائه في المدرسة، ويسمع العديد من العبارات والأسئلة التي تزعجه.

وأضاف: «الأولاد في المدرسة يضايقونني، ويقولون لي تعليقات لا أحبها، وينادون علي (أبو عيون) وأنا أحزن كثيرا، ويثير بسام الذي يدرس في الصف الخامس في المرحلة الابتدائية، دهشة واستغراب من حوله، وكل من يشاهده.

والده حسام ماضي (36 عامًا) يقول إنه قضى أربع سنوات يتنقل من مستشفى إلى آخر، خوفًا على صحة ابنه، وأضاف: «بسام حالة غريبة في عائلتنا، لم يسبق أن كان أي شخص في عائلتي أو عائلة زوجتي يمتلك عيونًا مختلفة» ولفت إلى أن الأطباء أخبروه بأن طفله «يعاني من تضخم في الكبد والطحال، مما أثر على لون عينيه».

واستدرك الأب لستة أطفال: «بسام الآن بصحة جيدة، لكنه يعاني من زكام دائم، ولا يحتمل درجات الحرارة بالمطلق، ويقول الأطباء ربما لهذا علاقة باختلاف لون عينيه، بالإضافة إلى أنه حتى سن الرابعة كان يعاني من انتفاخ في بطنه».



ومن المواقف الطريفة التي تعرض لها، يقول والده: «العديد ممن يشاهدون بسام يسألونني باستهجان، لم تضع لطفلك عدسات لاصقة مختلفة، ومعظم من يراه يطلب أن يلتقط لنفسه صورة معه، وهذا أحيانًا يؤثر على بسام نفسيًا ويشعر بأنه غير طبيعي».