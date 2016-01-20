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الهجرة لا يمكنها الحيلولة دون "شيخوخة" المجتمع الألماني

20/1/2016

استقبال لاجئين في ألمانيا (أرشيف)
 

أعلن مكتب الإحصاء  الاتحادي أن تأثير الهجرة الحالية إلى ألمانيا سيكون محدودا للغاية على مقاومة شيخوخة المجتمع.

وذكر المكتب اليوم الأربعاء في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية أن الهجرة لن يمكنها عكس الاتجاه نحو شيخوخة المجتمع، إلا أنها من الممكن أن تقلل من سرعته وجحمه.

وتوقع المكتب أن يرتفع عدد الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 67 عاما بحلول عام 2040 إلى 21.5 مليون فرد على الأقل، بزيادة قدرها 42% مقارنة بعددهم  عام 2013 (15.1 مليون فرد).

وفي المقابل، فإنه من المتوقع أن يتراجع عدد الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 66 عاما ولا ينحدرون من خلفيات مهاجرة بنسبة حوالي 25%  إلى 13 مليون فرد.

وذكر المكتب أنه لموازنة هذا التراجع فإن ألمانيا ستكون بحاجة إلى حوالي  470 ألف مهاجر شاب سنويا.

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