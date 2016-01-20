النفط يتراجع والروبل الروسي يواصل السقوط

أسعار النفط تتهاوى جاذبة معها الروبل الروسي

تهاوت أسعار الخام الأمريكي إلى أقل من 27 دولارا (الأربعاء) وذلك للمرة الأولى منذ 2003 متأثرة بتراجع واسع النطاق في أسواق المال العالمية ومخاوف المتعاملين من استمرار تخمة المعروض.

وتراجع الخام الأمريكي تسليم فبراير شباط الذي يحل أجله في نهاية اليوم 1.45 دولار إلى 27.01 دولار للبرميل ، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار 1.16 دولار إلى 27.60 دولارا للبرميل.

تراجع أسعار النفط العالمية أثر بشكل مباشر على سعر صرف الروبل الروسي الذي سجل تراجعا قياسيا خلال تعاملات الأربعاء وذلك مع تجاوز سعر صرف الدولار مستوى 80 روبل.

كانت العملة الروسية قد سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي في الـسادس عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول 2014، إذ بلغ سعر صرف الدولار عندها 80.1 روبلا.