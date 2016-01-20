البث الحي
منوعات

النفط يتراجع والروبل الروسي يواصل السقوط

20/1/2016

أسعار النفط تتهاوى جاذبة معها الروبل الروسي

تهاوت أسعار الخام الأمريكي إلى أقل من 27 دولارا (الأربعاء) وذلك للمرة الأولى  منذ 2003 متأثرة بتراجع واسع النطاق في أسواق المال العالمية ومخاوف المتعاملين من استمرار تخمة المعروض.

وتراجع الخام الأمريكي تسليم فبراير شباط الذي يحل أجله في نهاية اليوم 1.45 دولار إلى 27.01 دولار للبرميل ، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار 1.16 دولار إلى 27.60 دولارا للبرميل.

تراجع أسعار النفط العالمية أثر بشكل مباشر على سعر صرف الروبل الروسي  الذي سجل تراجعا قياسيا خلال تعاملات الأربعاء وذلك مع تجاوز سعر صرف الدولار مستوى 80 روبل.

كانت العملة الروسية قد سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي في الـسادس عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول 2014، إذ بلغ سعر صرف الدولار عندها 80.1 روبلا.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)