المعارضة السورية تختار وفدها للتفاوض في جنيف

المعارضة السورية تسمي أسعد الزعبي رئيسا للوفد المفاوض

أعلنت المعارضة السورية في اجتماع لها بالعاصمة السعودية الرياض، أسماء الوفد المفاوض في محادثات جنيف ، وسمّت العميد أسعد الزعبي رئيسا للوفد المفاوض، وجورج صبرا نائبا له. وبين أعضاء الوفد محمد علوش المسؤول السياسي في فصيل جيش الإسلام الذي سمته كبيرا للمفاوضين بجنيف.

واشترط المنسق العام لهيئة المفاوضات التابعة للمعارضة السورية رياض حجاب، في مؤتمر صحفي بالرياض، إنهاء حصار المدن والبلدات السورية لحضور المفاوضات، قائلا "لا يمكن للمعارضة التفاوض بينما يموت السوريون نتيجة الحصار".

كما أشار إلى أنه لا يمكن لفريق المعارضة المشاركة في المفاوضات إذا انضم طرف ثالث إلى المحادثات واتهم روسيا بالعمل على عرقلة سير المفاوضات.