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المرزوقي: ندعم مطالب المتظاهرين في ولاية القصرين

20/1/2016

الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي

أعلن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي مساندته للمظاهرات في ولاية القصرين المطالبة بتوفير فرص عمل للشباب طالما تمت في كنف التظاهر السلمي والتزمت بحماية الأملاك العامة والخاصة.

ونشر المرزوقي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيان لحزبه "تونس الإرادة" يعلن فيه تعاطفه الكامل مع مطالب المحتجين باعتبارها مطالب مشروعة.

وأضاف البيان أن هذه المطالب تعيد الاعتبار للثوابت التي قامت عليها الثورة وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص، ومقاومة الفساد.

وقال الحزب إن " استشراء المحسوبية وانتشار الممارسات الفاسدة الذي أخذ أبعادا كبيرة في الفترة الأخيرة هو من أهم أسباب الاحتقان الاجتماعي".

المصدر : الجزيرة مباشر
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