المرزوقي: ندعم مطالب المتظاهرين في ولاية القصرين

الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي

أعلن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي مساندته للمظاهرات في ولاية القصرين المطالبة بتوفير فرص عمل للشباب طالما تمت في كنف التظاهر السلمي والتزمت بحماية الأملاك العامة والخاصة.

ونشر المرزوقي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيان لحزبه "تونس الإرادة" يعلن فيه تعاطفه الكامل مع مطالب المحتجين باعتبارها مطالب مشروعة.

وأضاف البيان أن هذه المطالب تعيد الاعتبار للثوابت التي قامت عليها الثورة وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص، ومقاومة الفساد.

وقال الحزب إن " استشراء المحسوبية وانتشار الممارسات الفاسدة الذي أخذ أبعادا كبيرة في الفترة الأخيرة هو من أهم أسباب الاحتقان الاجتماعي".