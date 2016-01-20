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الشرطة البريطانية تستجوب صبيا كتب كلمة "إرهابي" خطأ

20/1/2016

مظاهر كراهية للمسلمين في بريطانيا ( أرشيف)
 

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ا اليوم الأربعاء إن الشرطة في شمال إنجلترا استجوبت صبيا مسلما عمره عشر سنوات بعد أن كتب خطأ في درس للإنجليزية إنه عاش في "منزل إرهابي".

وكان الصبي يريد كتابة أنه عاش في منزل "مدرج" لكن المعلمين لم يدركوا أنه أخطأ في كتابة حروف الكلمة وأبلغوا الشرطة عن الصبي تماشيا مع قواعد مكافحة الإرهاب الجديدة والتي يقول منتقدون إنها تركز على المجتمعات المسلمة.

واستجوبت الشرطة الصبي وفحصت جهاز كمبيوتر بمنزل الأسرة. وقالت (بي.بي.سي) إن الأسرة طالبت كلا من الشرطة والمدرسة بالاعتذار.

 ونقلت (بي.بي.سي) عن قريب للصبي قوله "كان عليهم ألا يضعوا طفلا بهذا الموقف". ولم تنشر (بي.بي.سي) أي أسماء في تقريرها لحماية هوية الصبي.

وقال قريب من الصبي "إنه مرعوب الآن من الكتابة واستخدام خياله."

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