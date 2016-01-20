استنباط سلالات بعوض مقاومة لفيروس"زيكا " في البرازيل

كمية من ذكور بعوض ايديس ايجبتاي في البرازيل _رويترز

قال باحثون أمس الثلاثاء إنهم استنبطوا بعوضا معدلا وراثيا للحد من انتشار فيروس" زيكا" وفيروسات خطيرة أخرى ينقلها البعوض بالبرازيل.

وأشار الباحثون إلى أن فيروس زيكا الذي رصد بأفريقيا في أربعينات القرن الماضيلم يكن معروفا في الأميركتين حتى العام الماضي حيث ظهر في شمال شرق البرازيل ثم واصل انتشاره بسرعة في أمريكا اللاتينية.

وأوضح الباحثون أنه لايوجد لقاح لعلاج فيروس زيكا الذي يتسبب في ارتفاع درجة حرارة جسم المريض وظهور الطفح الجلدي، مضيفين أنه لم تظهرأى أعراض على 80 في المئة من المصابين بالفيروس.

وتولت شركة "اوكسيتيك " الفرع البريطاني لشركة "انتريسكون" الأمريكية للبيولوجيا التخليقية انتاج هذه السلالة التي تم تحويرها وراثيا بحيث تهلك أنسال ذكور البعوض من جنس (ايديس ايجبتاي) قبل البلوغ والقدرة على التكاثر.

وقالت اوكسيتيك إلى أن السلالة الجديدة المحورة وراثيا نجحت في الإقلال من يرقات البعوض بنسبة 82 في المئة في المناطق التي تم نشر السلالة المعدلة بها خلال الفترة بين ابريل ونوفمبر الماضيين فيما أعلنت السلطات أيضا عن تراجع كبير في اعداد الإصابة بحمى الدنج.

وأشارت الشركة إلى أنها ستبني منشأة أخرى في منطقة "بيراسيكابا" بولاية " ساو باولو" بعد باستنباط السلالة الجديدة بمنطقة "كامبيناس " با لبرازيل بعد نجاحها في تقليص أعداد هذا الجنس الذي يحمل ايضا خطر الإصابة بحمى الدنج.

وربطت سلطات الصحة البرازيلية بعد مكافحتها تزايد أعداد البعوض انتشار زيكا بارتفاع أعداد الاطفال الذين يولدون بحالة نادرة تتسم بصغر حجم الرأس.

قال مسؤولو الألعاب الأولمبية والسياحة في البرازيل يوم الأثنين إن الفيروس لا يمثل خطرا كبيرا على الزائرين الأجانب وذلك رغم تحذير وزير الصحة للنساء الحوامل من ضرورة استشارة.

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية الاسبوع الماضي تحذيرات بعدم سفر الأمهات الحوامل إلى 14 دولة ومنطقة بمنطقتي الكاريبي وأمريكا اللاتينية التي ينتشر بها الفيروس.

كما أصدرت أمس نشرة تعليمات موجهة لأطباء النساء والتوليد بشأن تعرض النساء الحوامل لفيروس زيكا.