أزمة اللاجئين والمخاوف الأمنية تهدد شعبية "ميركل"

المستشارة الألمانية – أنجيلا ميركل

تراجعت شعبية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكتلتها المحافظة بسبب طريقة تعاملها مع أزمة اللاجئين ومخاوف بشأن الأمن بعد حوادث التحرش التي وقعت ليلة رأس السنة بمدينة كولونيا – وفقا لمسح نشر الأربعاء.

وأشار المسح الذي أجراه معهد فورسا الألماني – إلى أن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها ميركل مع اللاجئين وإصرارها على قدرة ألمانيا على استيعاب مليون لاجئ العام الماضي والمزيد العام الجاري أثارت توتر السلطات المحلية وأدت إلى انقسام في ائتلافها.

وأُلقي بمعظم اللوم في أعمال التحرش الجنسي ضد نساء في كولونيا ومدن ألمانية أخرى ليلة رأس العام الجديد على مهاجرين ما عمق الشكوك تجاه سياسة المستشارة الألمانية.

وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن ميركل لا تزال تحتفظ بشعبية أكبر بكثير من منافسها سيجمار جابرييل المنتمي للديمقراطيين الاشتراكيين ، فيما تتصدر كتلتها المحافظة استطلاعات الرأي.