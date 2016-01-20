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أردوغان: لن نسمح للربيع "الكاذب" أن يتحقق

20/1/2016

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "الربيع الكاذب" الذي ينتظره البعض من التنظيم الإرهابي لن يتحقق، مؤكداً أن التنظيم الإرهابي لا يمثل الأكراد في تركيا.

وأضاف خلال كلمته أمام عمداء ومشايخ القرى (الأربعاء) "لن ينجح أي تنظيم سري أو إرهابي في وقف مـسيرة تركيـا لتحقيـق التنميـة المستدامـة للجميـع"، موضحاً أن الإرهـاب يستهدف الموظفين ورجال الأمـن الـذيـن يعملون علـى خدمـة المواطنين.

وتابع أردوغان: "الأكراد إخوتنا في الوطن وحكومة العدالة والـتـنـمـيـة هـي من وفرت الخدمات لمناطقهم"، وأكد أن من يسلم نفسـه للعدالـة ويتوب عما اقترفه من إرهاب فسوف يُعامل معاملة خاصة.

وأوضح أن قيادات المعارضة مازالت تعيش في الماضي ولا تعرف أن الحكومة شكلت وتقوم بعملها بكفاءة، لافتاً إلى أن تركيا حققت "ثـورة صامتة" في الـصـنـاعـة والـتـجـارة والـتـنـميـة بشكل عام، وأن الـنظام الرئاسـي هـو الأفضل لتركيا و"نـسعـى لتطبيقه من خلال تعديل الدستور".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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