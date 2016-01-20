البث الحي
منوعات

أخصائي تركي ينصح بإبعاد الهواتف النقالة عن غرفة النوم

20/1/2016

أخصائي تركي ينصح بإبعاد الهواتف النقالة عن غرفة النوم
 

نصح البروفسور الدكتور "حكمت يلماز" المدرس بقسم الأعصاب في جامعة "مانيسا جلال بايار" التركية، بإبعاد الهاتف المحمول عن غرفة النوم، بعد الساعة الحادية عشرة مساء، للحصول على نوم صحي، لأن الأشعة والضوء المنبعثين عنه تؤخران النوم.

وقال يلماز إن إفراز هرمون الميلاتونين (يساعد على النوم)، يكون بمستوى معين خلال الليل، غير أن الجلوس خلف الحاسوب، أو استخدام الهاتف يقلل من بلوغ إفرازه للذروة، وهذا ما يؤخر الخلود للنوم.

وأشار يلماز، عضو مجلس إدارة جمعية الأناضول لأبحاث النوم، إلى قدوم نحو 20 شخصا كل يوم إلى مركز الجمعية يشتكون من عدم الاستيقاظ صباحا، واضطرابات تنفسية والتحرك الزائد خلال النوم، إلى جانب الأرق أو النوم المفرط، وأن المركز في حالة الضرورة، يضع المريض يوما أو يومين، في حجرة مجهزة بالأجهزة الإلكترونية لمراقبة نومه.

ولفت يلماز، أن من أبرز الأعراض التي يعاني منها رواد المركز المختص بمشاكل النوم، صعوبة النهوض من السرير عند الاستيقاظ، معزيا ذلك إلى التأخر في النوم ليلا.

وذكر يلماز، أن قلة النوم تؤدي إلى موت الخلايا المبرمجة، وتحد من مقاومة الجسم للأمراض ، وقد تسبب جفاف البشرة، فضلا عن "الضعف الجنسي، والنسيان" على المدى البعيد، أما النوم بالقدر الكافي فيقوي جهاز المناعة.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)