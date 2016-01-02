وفاة المغنية الأمريكية الشهيرة ناتالي كول

ناتالي كول توفيت بسبب مشاكل في تدفق الدم للقلب (رويترز-أرشيف)

أعلنت عائلة المغنية ناتالي كول ابنة أسطورة الجاز نات كينج كول والفائزة بجوائز جرامي عن وفاتها عن عمر يناهز 65 عاما في مستشفى لوس أنجليس بسبب مشاكل صحية متواصلة.

ووصلت كول إلى قمة شهرتها مع ألبومها الذي يحمل عنوان " لا تنسى… مع الحب" أو "انفورجيتابل .. ويذ لاف" عام 1991 الذي ضم دويتو مختلط في الاستوديو مع صوت والدها مغني الجاز العالمي الذي توفي في عام 1965. وبلغت مبيعات الألبوم في الولايات المتحدة وحدها 7 ملايين نسخة. لكن مشوارها تأثر في الثمانينات بسبب مشاكل تتعلق بالهيروين.

وفي سيرتها الذاتية عام 2000، كتبت كول حول استخدام الكوكايين والهيروين وعقاقير الهلوسة، وكشفت أنها عملت كعاهرة في حي هارلم في نيويورك لمرة واحدة في حياتها.

وأعلنت كول، التي فازت بتسع جوائز جرامي على مدى عمرها الفني الذي استمر لأربعة عقود ، في أكتوبر الماضي.أعلنت إلغاء حفلات كانت مقررة في نوفمبر وديسمبر الماضيين ومن بينها حفل ليلة رأس السنة الميلادية في لوس أنجلوس، وذلك بسبب المرض. وتزوجت كول ثلاث مرات ولم تنجب من تلك الزيجات سوى ابنها الموسيقار روبرت آدم "روبي" يانسي الذي سيحيي ذكراها.