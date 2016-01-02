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"وست هام" خامسا للدوري الإنجليزي بعد ثنائية ليفربول

2/1/2016

حقق وست هام يونايتد فوزا ثمينا على ضيفه ليفربول 2-صفر اليوم السبت في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ابتون بارك ضمن مباريات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل الهدف الأول لوست هام لاعبه "ميكايل انطونيو" بضربة رأسية  بعد مرور 10 دقائق من زمن الشوط الأول.

وكان ليفربول قريبا في نهاية الشوط من إدراك التعادل بتسديدة قوية أطلقها الألماني ايمري جان لكنها اصطدمت بالعارضة.

وبحلول الدقيقة 55 من عمر اللقاء ، أضاف" اندي كارول " الهدف الثاني لفريقه من ضربة رأس أيضا إثر كرة وصلته من عرضية عالية أرسلها له زميله مارك نوبل.

بهذه النتيجة رفع وست هام رصيده من النقاط إلى 32 نقطة  ليحتل بها المركز الخامس وتقدم بفارق نقطة واحدة على كريستال بالاس، بينما تراجع ليفربول للمركز الثاني برصيد 30 نقطة.

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