ناسا تكشف عن أفضل 15 صورة للأرض في عام 2015

كشفت وكالة ناسا عن أفضل 15 صورة التقطها رواد محطة الفضاء الدولية لكوكب الأرض خلال عام 2015.وكانت هذه الصور كالتالي:

1- بحيرة تشاد وسط عاصفة بوديل الترابية في الصحراء الكبرى.

ناسا كشف عن أفضل 15 صورة للارض في عام 2015

2- بركان كيلاويا في هاواي

ويحيط بكيلاويا دوامات لغازات بركانية خاصة به، تعرف باسم دوامات فون كارمان، والتي تتشكل "تحت ظروف معينة من الضغط الجوي المرتفع وسرعة الرياح البطيئة نسبيا" وفقا لناسا.

ناسا كشف عن أفضل 15 صورة للارض في عام 2015

3- قمم سييرا نيفادا دي سانتا مارتا في كولومبيا

وهي قمم سلسلة جبال سانتا مارتا، وتظهر الصور رمادية بسبب أن العشب والشجيرات الصغيرة فقط هي التي يمكنها البقاء حية في ظروف هذا البرد القارس.

ناسا كشف عن أفضل 15 صورة للارض في عام 2015

4- أضواء الشفق الأخضر

في الشمال فوق النرويج والسويد والدنمارك وظلام بحر البلطيق على كوكب الأرض.

ناسا كشف عن أفضل 15 صورة للارض في عام 2015

5- نهر بارانا في الأرجنتين

ويعتبر ثاني أكبر نهر في أمريكا الجنوبية.

ناسا كشف عن أفضل 15 صورة للارض في عام 2015

6- جبال الهيمالايا، على الحدود بين الصين والهند

ناسا كشف عن أفضل 15 صورة للارض في عام 2015

7- بحيرة اللاغون الأحمر في جبال الأنديز، بوليفيا

هذه البحيرة المالحة، على ارتفاع 4300 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتميز باللون الأحمر والبني، بسبب مجموعات الطحالب الموجودة بكثرة داخل المياه.

ناسا كشف عن أفضل 15 صورة للارض في عام 2015

8- جزيرة أديل في أستراليا

وتوجد على الساحل الشمالي لأستراليا، وتتكون من سلسلة من التلال التي كونتها الرمال أثناء العواصف.

ناسا كشف عن أفضل 15 صورة للارض في عام 2015

9- برك الملح في غرب أستراليا

تشكلت هذه البرك البيضاء بسبب صناعة استخراج الملح، ويبدو لونها على النقيض مع مختلف الجزر وسط البحيرات الساحلية.

ناسا كشف عن أفضل 15 صورة للارض في عام 2015

10- كيب كود بولاية ماساتشوستس الأمريكية

الطرف الشمالي من كيب كود يبين الشكل الغريب له، والذي تم تشكيله بواسطة الكتل الجليدية منذ حوالي 20 ألف سنة.

ناسا كشف عن أفضل 15 صورة للارض في عام 2015

11- ميناء صفاقس في تونس

شوارع مدينة صفاقس تمتد من الميناء الصاخب إلى وسط المدينة، ويتميز الشاطئ بأحواض الملح الملونة جنوب المدينة القديمة والحفر الدائرية الجديدة من مشروع طبرورة السياحة لإعادة تطوير المدينة.

ناسا كشف عن أفضل 15 صورة للارض في عام 2015

12- نهر ميكونغ بين تايلاند ولاوس

في الصورة مياه الفيضانات الموسمية الغزيرة تصب في أكبر نهر بجنوب شرق آسيا.

ناسا كشف عن أفضل 15 صورة للارض في عام 2015

13- العفاريت الحمراء فوق المكسيك

تظهر العفاريت الحمراء، أو الشحنات الكهربائية الكبيرة، فوق الضوء الأبيض من العواصف الرعدية النشطة، شمال غرب المكسيك.

ناسا كشف عن أفضل 15 صورة للارض في عام 2015

14- مزارع الأسماك في الصين

أحواض أسماك المزارع على طول ساحل مقاطعة لياونينغ الصينية تواجه النهر الأصفر.

ناسا كشف عن أفضل 15 صورة للارض في عام 2015

15- الحدود بين الهند وباكستان

أضواء الحدود الأمنية على طول الحدود بين باكستان والهند.

ناسا كشف عن أفضل 15 صورة للارض في عام 2015





