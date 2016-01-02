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فأر يجبر طائرة هندية على العودة للمطار

2/1/2016
 

غيرت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية " Air India " كانت المتجهة من مومباي إلى لندن مسارها وعادت إلى المطار بعد اكتشاف فأر على متنها.

وكانت الطائرة فوق أجواء إيران حين لاحظ أحد ركابها فأرا وأبلغ مضيفا عن ذلك،  فغيرت الطائرة فورا مسارها وعادت إلى مطار مومباي حيث انتقل الركاب إلى طائرة أخرى، ثم خضعت الطائرة للتفتيش. إلا أنه لم يعثر على أية آثار لوجود فأر على متنها.

وقال مصدر في إدارة الشركة إن القرار بوقف الرحلة الجوية كان مبررا لأن الفئران تشكل خطورة جدية على الطائرات حيث يمكن أن تقطع أسلاكا أو تعض الركاب.

 

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