شاهد .. فيديو يثير سخط المصريين ضد منظومتهم الصحية

أثار تسجيل مصور من داخل مستشفى مصري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

التسجيل نُشر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ويظهر سيدات تصرخن طلبا لمساعدة مريض في حين تقف ممرضة وهي تنظر إلى هاتفها الجوال ثم تنصرف بعد أن أشاحت بيدها للكاميرا التي صورتها.

وبينما لم يخرج تصريح رسمي من وزارة الصحة أو أي جهة حكومية في مصر حول المقطع المصور، قال ناشطون إن مريضا في مستشفى بمحافظة الإسكندرية" شمال مصر" كان في حالة صحية خطيرة وصرخت نساء كن في زيارته طلبا لمساعدته لكن الممرضة وقفت بلا اهتمام تنظر في هاتفها الجوال، بينما قال ناشطون آخرون إنه لا يمكن الحُكم على موقف الممرضة دون معرفة ملابسات الواقعة جيدا وأن الممرضة ربما كانت تتصل بطبيب من هاتفها لإنقاذ المريض ولم تكن تعبث بالهاتف كما ردد البعض.

وبعيدا عن موقف الممرضة، استغل الناشطون المقطع المصور للتعبير عن غضبهم من تردي المنظومة الصحية في مصر، مطالبين بضرورة تحسين الخدمات في المستشفيات الحكومية وإلزام جميع المستشفيات باستقبال الحالات الحرجة، خاصة بعد تكرار واقعة رفض المستشفيات الخاصة استقبال الحالات الخطيرة للمرضى الفقراء الذين لا يستطيعون سداد تكاليف العلاج بالمستشفى.