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شاهد .. آلاف يشيعون جثامين 17 فلسطينيا في الخليل

2/1/2016

شيع آلاف الفلسطينيين السبت جثامين 17 فلسطينيا كانت إسرائيل قد سلمتها الجمعة، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

 وانطلقت جنازات أربعة عشر شهيدا  من مسجد الحسين وسط مدينة الخليل إلى مقبرة الشهداء، بينما تم تشييع ثلاثة من الشهداء من مسقط رؤوسهم في بلدات  بيت أمر وسعير ودورا .

 وحمل المشاركون أعلاما فلسطينية إلى جانب أعلام الفصائل الفلسطينية المختلفة التي واكبت سيارات الإسعاف التي نقلت الجثامين إلى مسجد الحسين مرددين هتافات بفداء الشهداء وبمواصلة مقاومة الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد سلمت أمس الجمعة جثامين 23 فلسطينيا قتلهم جيش الاحتلال بدعوى تنفيذهم عمليات طعن ودهس استهدفت إسرائيليين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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