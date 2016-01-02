البث الحي
منوعات

سوري: المحاصرون في الزبداني يضطرون لأكل القطط

1/1/2016

أبو محمد السوري أحد الذين شملتهم صفقة تبادل الجرحى بين أحرار الشام والوفد الإيراني، يروى لمراسل الجزيرة تيسير علوني مأساة المحاصرين في الزبداني من قبل قوات النظام السوري.

وقال أبو محمد:" كنا نستغرب قديما من أحوال أطفال الصومال بسبب المجاعة التي يتعرضون لها لكننا رأينا ذلك في أولادنا بالزبداني المحاصرة من جانب النظام الظالم".

وأضاف أبو محمد:" لم يصلنا أي مساعدات من أي منظمة وكأنه لا توجد منظمة أمم متحدة ولا منظمات حقوقية في العالم والدول العربية تسمع النداء ولا تلبي والشعب السوري متروك لمصيره".

وناشد أبو محمد الهيئات الدولية إيصال مساعدات غذائية للأطفال الذين يموتون جوعا في الزبداني، على حد قوله، قائلا :" الواقع هناك مرير لقد أكلنا حشائش الأرض وحتى القطط أكلناها".

وكانت صفقة تبادل جرحى تمت بين النظام السوري والمعارضة في إطار تطبيق البند الثاني من اتفاق وقف إطلاق النار بين بلدات الزبداني في ريف دمشق وكفريا والفوعة في ريف إدلب (شمال سوريا) برعاية من الأمم المتحدة.

وقد احتشدت جموع غفيرة من اللبنانيين والسوريين في المعبر الحدودي لدى عبور القافلة لتحية أبناء الزبداني الذين جرى إجلاؤهم، بينما عبّر أهالي الجرحى المحررين عن سعادتهم بإنجاز العملية.

وجاء ذلك تنفيذا للبند الثاني من اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه بين حركة أحرار الشام وطرف إيراني كان ممثلا للنظام السوري يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مصر: القبض على السويركي مالك "محلات التوحيد والنور" بتهمة "تمويل الإخوان"

محلات التوحيد والنور (مواقع التواصل الاجتماعي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)