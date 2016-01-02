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ستة قتلى بهجوم على قاعدة جوية هندية

2/1/2016

طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية – رويترز

قتل أربعة مهاجمين واثنان من أفراد القوات الجوية في هجوم على قاعدة للقوات الجوية الهندية بالقرب من الحدود الباكستانية، في وقت مبكر اليوم السبت، وفق ما ذكرته مصادر عسكرية.

وقالت تلك المصادر إن المسلحين -الذين يشتبه في أنهم ينتمون لجماعة "جيش محمد" التي تتخذ من باكستان مقرا لها- دخلوا القاعدة بعد إلقاء قنابل يدوية.

كما أصيب خمسة طيارين في الهجوم الذي بدأ قبل الفجر بالقاعدة الجوية في باثانكوت بولاية البنجاب غربي الهند.   

وأضافت المصادر أن المهاجمين حاولوا الوصول إلى المنطقة الفنية لتدمير مقاتلات ومروحيات لكنهم فشلوا.

ولم يتضح بعد عدد المهاجمين الذين دخلوا القاعدة، إلا أن السلطات قالت إن إطلاق النار توقف، وجارٍ تمشيط القاعدة.

وتشابه هذا الهجوم مع آخر شنه مسلحون في يوليو/تموز على مركز للشرطة في بلدة حدودية بالبنجاب أسفر عن سقوط تسعة قتلى.

ولكن الهجوم الذي شن قبيل فجر اليوم السبت كان أكثر جرأة بكثير لاستهدافه منشأة عسكرية ضخمة.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن ولايتي البنجاب وجامووكشمير في حالة تأهب قصوى، وتم إغلاق كل القواعد الدفاعية.

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