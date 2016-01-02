ترامب يظهر في فيلم ترويجي لحركة الشباب الصومالية

تصريحات ترامب بشأن المسلمين أثارت استهجانا واسعا (أرشيف)

بثت حركة الشباب الإسلامية الصومالية فيلما ترويجيا على هيئة فيلم تسجيلي عن انعدام المساواة العرقية بالولايات المتحدة واستعانت فيه بلقطات وتصريحات للمرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل دونالد ترامب.

وفي الفيلم الذي تبلغ مدته 51 دقيقة ظهر ترامب وهو يدعو الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي لمنع كل المسلمين من دخول البلاد بينما كان مؤيدوه يهتفون تأييدا.

كانت دعوة ترامب لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة قد لقيت إدانة واسعة بين الساسة الأمريكيين كما أثارت غضبا دوليا وقال البعض إن آراءه يمكن استغلالها في حملات المتشددين الدعائية.

يشار إلى أن ترامب ملياردير ونجم سابق من نجوم تلفزيون الواقع وأبرز الساعين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية.