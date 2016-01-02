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"بيل كلينتون" ينضم الى حملة زوجته الانتخابية لرئاسة أمريكا

2/1/2016

الرئيس الأميركي الأسبق " بيل كلينتون " – أرشيف

أفادت وسائل إعلام اميركية عدة أن الرئيس الأميركي الأسبق " بيل كلينتون " سينضم ابتداء من الاثنين إلى حملة زوجته الانتخابية "هيلاري كلينتون" في السباق إلى البيت الأبيض.

وسيتوجه بيل كلينتون إلى جامعة خاصة في ناشوا في ولاية نيوهامشير (شمال شرق) الاثنين للترويج لحملة زوجته الانتخابية – بحسب  المصادر نفسها.

وشرح مستشارون لهيلاري كلينتون أن على بيل كلينتون أن يتكلم في هذه الولاية عن الطريقة التي ستتيح لزوجته الفوز بالانتخابات التمهيدية في هذه الولاية في فبراير المقبل.

وكانت هيلاري كلينتون فازت بولاية نيوهامشير عام 2008 عندما كانت تتنافس مع باراك اوباما على الفوز بترشيح الحزب الديموقراطي،وستكون ولاية نيوهامشير اول ولاية تجري فيها الانتخابات التمهيدية.

وانتقد "دونالد ترامب" بشدة الشهر الماضي "الحصيلة الفظيعة" لبيل كلينتون في مجال الدفاع عن المرأة في اشارة غير مباشرة الى الشائعات حول خياناته الزوجية.

واعتبر ترامب ان التركيز على فضائح بيل كلينتون النسائية أكان خلال تسلمه منصب حاكم ولاية أركنسو بين 1983 و1992 أو خلال تسلمه الرئاسة بين 1993 و2001، يعتبر "هدفا مبررا".

يذكر أن الجمهوريون في الكونغرس حاولوا إقالة بيل كلينتون من منصبه الرئاسي عام 1998 بعد اقامته علاقة جنسية مع المتدربة في البيت الابيض مونيكا لوينسكي.

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